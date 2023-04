Protest gegen A 52: Bürgerforum begrüßt grüne Mitstreiter

Gladbeck. Für das Gladbecker Bürgerforum ist der A 52-Bau ein „Steinzeitprojekt“. Dass die Grünen sich nun auch dagegen positionieren, wird sehr begrüßt.

Die Mitglieder vom Bürgerforum Gladbeck begrüßen den Beschluss der Grünen, sich städteübergreifend mitsamt ihrer Verbandsfraktion des RVR klar gegen den Ausbau der B 224 zur A 52 zu positionieren.

Das Bürgerforum hat sich vor über zehn Jahren gegründet, um gegen den Autobahnbau zu kämpfen. Das Signal des Bürgerforums an die Gladbecker Grünen lautet: „Willkommen an Bord!“ Mitstreiter gegen „dieses Steinzeitprojekt der Automobil-Euphorie aus dem letzten Jahrhundert“ seien immer willkommen, so Franz Kruse vom Bürgerforum.

Klimabeschlüsse, Umweltgesetzgebung sowie auch die Diskussionen um eine Verkehrswende hätten deutlich gemacht, „dass der Bau der A 52 zwischen Gelsenkirchen und Essen mehr schadet als nützt, auch der Stadt Gladbeck“. Vielleicht, meint Kruse weiter, sei der Entschluss der Grünen ja der Startschuss für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Gladbecker Grünen und dem Bürgerforum „zum Vorteil der Bürger und zum Schutz von Klima und Umwelt“.

Die nächste Mitgliederversammlung vom Gladbecker Bürgerforum ist am 15. Mai ab 18 Uhr im Maxus an der Erlenstraße. Teilnehmer sind willkommen.

