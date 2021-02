Propsteipfarrei Gladbeck sagt Präsenz-Messen weiterhin ab

Auch in der katholischen Hauptkirche St. Lamberti in Gladbeck können coronabedingt weiterhin keine Gottesdienste gefeiert werden.

Gladbeck. Pfarrgemeinderat und Pastoralteams haben sich eingehend beraten. Abstimmung auch mit dem Ordnungsamt. Besondere Regelungen für Aschermittwoch.

Die Katholische Propsteipfarrei St. Lamberti sagt nach eingehenden Beratungen und Beschlüssen des Pfarrgemeinderat-Vorstandes und des Pastoralteams weiterhin ihre Präsenzgottesdienste in allen Kirchen Gladbecks ab.

Zunächst bis zum 20. März werden keine Gottesdienste in den Gotteshäusern stattfinden. . „Es geht jetzt darum, weiterhin unsere große Verantwortung hier in der Stadt Gladbeck wahrzunehmen, möglichst auch für eine mittlere begrenzte Zeit die persönlichen Kontakte untereinander auf ein Minimum zu reduzieren “, sagt Klemens Hasenberg, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Grundlage dieser Entscheidung sind auch Gespräche mit dem Ordnungsamt der Stadt.

Ab 20. März werden wieder Präsenzgottesdienste geplant

Nach heutigem Stand ist geplant, mit den Vorabendmessen am 20. März, also dem Beginn des 5. Fastensonntages, wieder zu Präsenzgottesdiensten einzuladen. Diese werden dann voraussichtlich wieder unter Hygiene- und Abstandsregeln angeboten. Propst André Müller bittet um Verständnis, „wir müssen uns der Gesamtverantwortung stellen, da die Inzidenzzahlen immer noch sehr hoch sind“. Am Aschermittwoch, 17. Februar wird in allen Kirchen lediglich geweihte Asche verteilt, die dort einzeln verpackt und mit einem geistlichen Impuls versehen abgeholt werden kann. Die Gläubigen sind „coronabedingt“ gebeten, sich die Asche selber auf die Stirn zu zeichnen oder im Haushalt gegenseitig zu spenden.

Zur Abholung der geweihten Asche sind folgende Uhrzeiten vorgesehen: St. Lamberti 10 - 11 Uhr und 17 - 18 Uhr, St. Johannes 17 – 18 Uhr, Heilig Kreuz 17 -18 Uhr, St. Marien 16.30 - 18.30 Uhr, St. Josef 16 -18 Uhr, St. Franziskus 17 – 18 Uhr, Christus König 17 - 18 Uhr und Herz Jesu 9 - 11 Uhr. Ein gemeinsamer Aschermittwochsgottesdienst wird digital als „Zoom-Gottesdienst“ am Aschermittwoch um 19.30 Uhr angeboten. Der Teilnahme-Link wird noch bekannt gegeben.

Gedenken für Verstorbene in nichtöffentlichen Messen

Bereits „vorbestellte“ Gedenken für Verstorbene werden in nichtöffentlichen Messen an dem jeweiligen Tag gehalten. Neue Termin können über das Pfarrbüro „gebucht“ werden, unter der Telefonnummer 2799-15. Die Öffnungszeiten der katholischen Gladbecker Kirchen können den wöchentlich erscheinenden Pfarrnachrichten, den Aushängen und der Homepage entnommen werden. Das Pastoralteam bietet weiterhin dienstags, donnerstags und samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr seelsorgliche Beratung und Gespräche in der Pfarrkirche St. Lamberti an.