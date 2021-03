Projekte in Zweckel: SPD lädt Bürger zur Videokonferenz ein

Die Zweckeler SPD lädt zu einer Videokonferenz mit Stadtbaurat Kreuzer ein. Es geht um anstehende Projekte im Stadtteil. Hier ein Blick aus der Luft auf das Neubaugebiet "An der Lune“ in Zweckel.

Gladbeck. Gladbecks Baurat stellt in einer Videokonferenz aktuelle Projekte in Zweckel vor. Die SPD im Stadtteil lädt zu diesem digitalen Austausch ein.

„Zweckel verändert sich“ – Unter dieser Überschrift lädt die SPD Zweckel am Dienstag, 9. März, alle Bürger zu einer öffentlichen Videokonferenz ein. Informationen aus erster Hand über das, was sich im Stadtteil tut, wird es von Stadtbaurat Dr. Volker Kreuzer geben.

SPD Zweckel will mit den Bürgern im Stadtteil im Gespräch bleiben

Mit diesem digitalen Format wollen die Sozialdemokraten in Zweckel einen Ersatz bieten für die Reihe mit politischen Frühstücken in der Zweckeler Awo, die derzeit coronabedingt nicht stattfinden können. „Uns ist das Gespräch mit den Menschen im Stadtteil wichtig, es erdet uns und benennt uns Wünsche oder auch Probleme“, betont der Vorsitzende der SPD im Stadtteil, Norbert Dyhringer.

Deshalb wird nun am 9. März um 17 Uhr Stadtbaurat Kreuzer für anderthalb Stunden die Fragen der Bürger beantworten und Anregungen entgegennehmen. Zu Beginn der Videokonferenz stellt Kreuzer die aktuellen Projekte im Stadtteil vor.

An der Videokonferenz teilnehmen kann jeder, der ein Smartphone, ein Tablet, einen Laptop oder einen Computer mit Mikrofon und Kamera zur Verfügung hat. Wer teilnehmen möchte, erhält einen Link, über dann man dann automatisch in der digitalen Runde landet. Der Link kann über per E-Mail an anmeldung@spd-zweckel.de angefordert werden.