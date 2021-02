Projekt Stadtmitte: Kreative Ideen von Gladbeckern gefragt

Gladbeck. Gladbecker sind zur Teilnahme am Wettbewerb „Ihr Blick auf die Stadtmitte“ eingeladen. Die Arbeiten sollen später ausgestellt werden.

Das Quartiersmanagement des Projektes Stadtmitte Gladbeck ruft alle Interessierten dazu auf, sich kreativ mit dem Besonderen der Stadtmitte auseinander zu setzen und an dem Gestaltungswettbewerb „Ihr Blick auf die Stadtmitte“ teilzunehmen. Fragen wie „Wo befinden sich die Lieblingsorte der Bürger?“ oder „Was zeichnet die Stadtmitte aus?“ können zur Ideenfindung beitragen.

Ob es um persönliche Erlebnisse, Momentaufnahmen einer bestimmten Situation, die Aussicht auf das kommende Frühjahr oder um die Vergangenheit geht – den Gedanken kann freier Lauf gelassen werden, so die Stadtverwaltung. Die einzige Vorgabe ist, dass das Objekt in einen quadratischen Bilderrahmen passt, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Die eingereichten Arbeiten werden in einer Schaufenstergalerie im Stadtteilbüro ausgestellt, unter den Teilnehmern werden Preise verlost.

Die Arbeiten können bis zum 8. April abgegeben werden

Ab dem 25. Februar können immer donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung die Bilderrahmen-Rohlinge im Stadtteilbüro abgeholt werden. Die Übergabe erfolgt kontaktlos.

Die Arbeiten können bis zum 8. April abgegeben werden. Kontaktdaten: Quartiersmanagement Projekt Stadtmitte Gladbeck, Goethestraße 44, Tel. 02043 / 787 4513 oder E-Mail an stb-mitte@stadt-gladbeck.de.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!