Programmänderung beim nächsten Gladbecker Forum-Konzert

Pianist Philipp Tönes ist einer der Künstler beim nächsten Forumskonzert in der Gladbecker Stadthalle.

Gladbeck. Philipp Thönes und Ruben Mirzoian sind aufstrebende junge Künstler und zeigen ihr Können beim „Forum Deutscher Musikhochschulen“ in Gladbeck.

Beim nächsten Konzert der Reihe „Forum Deutscher Musikhochschulen“ gibt es eine Programmänderung. Anders als angekündigt gastieren am Dienstag, 25. April um 20 Uhr Studierende aus Mecklenburg-Vorpommern von der Hochschule für Musik und Theater Rostock, die kurzfristig für das aTerra-Streichquartett von der Musikhochschule Münster eingesprungen sind, in der Gladbecker Stadthalle.

Mit Philipp Thönes (Klavier) und Ruben Mirzoian (Klarinette) konnten zwei aufstrebende Musiker engagiert werden, die als Solisten an ihrem jeweiligen Instrument bemerkenswert versiert sind und darüber hinaus als Duo auf dem Gebiet der Kammermusik in Wien verbunden sind.

Musikalische Entdeckungsreise in der Gladbecker Stadthalle

Das Programm bietet eine facettenreiche Auswahl an Werken, die von 1911 bis 2020 komponiert worden sind. Wohl kein anderes Jahrhundert des Abendlandes hat im Vergleich zum 20. Jahrhundert Musik hervorgebracht, die ein so überaus vielfältiges stilistisches und kompositorisches Spektrum aufweist. Das wird im Titel „Kaleidoskop eines Jahrhunderts“ zum Ausdruck gebracht. Das Publikum ist eingeladen, sich gemeinsam mit den Interpreten auf eine musikalische Entdeckungsreise in diese noch jüngere und trotzdem oftmals vergessene Vergangenheit zu begeben.

Karten zum Preis von 7,50 Euro (inkl. Gebühren) gibt es an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle (Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr), 02043/99-2682. E-Mail: mjs-kasse@stadt-gladbeck.de. Ermäßigungen sind möglich. Weitere Infos im Kulturamt bei Annette Becker, 02043/99-2628.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck