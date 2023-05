Problemhochhaus Steinstraße 72: KOD ist nun täglich präsent

Gladbeck. Ruhestörung und mehr: Im Sommer kommt es erfahrungsgemäß vermehrt zu Beschwerden über das Hochhaus Steinstraße. So reagiert man nun im Rathaus.

Der Sommer naht. Erfahrungsgemäß erhöht die warme Jahreszeit das Konfliktpotenzial am Problemhochhaus Steinstraße 72 in Gladbeck, weil sich das Leben dann wieder viel im Freien abspielt. Das führt in der Regel stets zu mehr Beschwerden der Anwohner rund um das Hochhaus über ruhestörenden Lärm und andere Vorkommnisse. Im Rathaus reagiert man nun darauf und erhöht die Präsenz vom Kommunalen Ordnungsdienst an der Immobilie in Butendorf.

Ein Team vom KOD, so die Stadtverwaltung, wird ab sofort täglich an der Steinstraße 72 vor Ort sein. Mit Inkrafttreten des neuen Sommerdienstplanes sowie der Einstellung von zwei zusätzlichen Kräften im KOD-Team sei das möglich. Bedeutet: Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden ab sofort montags bis donnerstags in der Zeit von 16.30 Uhr bis 22 Uhr dort sein. Freitags und samstags endet der Dienst an der Steinstraße 72 um 22.30 Uhr, sonntags ist eine KOD-Dauerpräsenz zwischen 13 und 18.30 Uhr vorgesehen.

Stadt Gladbeck will für mehr Ordnung rund um die Immobilie Steinstraße 72 sorgen

„Mit der täglichen und dauerhaften Präsenz des KOD in den Nachmittags- und Abendstunden wollen wir für mehr Ordnung im Bereich rund um die Immobilie sorgen“, erklärt Bürgermeisterin Bettina Weist. Und: Die Stadt habe immer betont, dass sie die Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner ernst nehme und zudem eine Verbesserung der Gesamtsituation anstrebe. Deshalb werde man jetzt in den wärmeren Monaten „die Immobilie noch enger begleiten“.

Beim KOD in Gladbeck waren zuletzt zehn Leute im Schichtdienst und eine Teamleitung im Tagesdienst beschäftigt. Über den Stellenplan 2023 konnten zwei zusätzliche Kräfte eingestellt werden, die auch bereits Anfang Mai ihren Dienst aufgenommen haben, heißt es aus der Verwaltung. So könne nun die Teamstärke in Gladbeck auf zwölf Beschäftigte im Außendienst erhöht werden.

