Problemhaus Steinstraße 72: SPD lädt Nachbarn zum Gespräch

Gladbeck. Der Gladbecker SPD-Ratsherr Dustin Tix lädt Anwohner des Problemhauses Steinstraße 72 zum Nachbarschaftsgespräch. Auch die Bürgermeisterin kommt.

Die Problemimmobilie Steinstraße 72 in Gladbeck sorgt nach wie vor für viel Ärger unter der Nachbarschaft. Zuletzt sorgten neben der Lärmbelästigung Großeinsätze der Polizei für viel Aufmerksamkeit. Nun lädt der Butendorfer SPD-Ratsherr Dustin Tix am Mittwoch, 11. August, zu einem Nachbarschaftsgespräch ein, zu dem auch Bürgermeisterin Bettina Weist kommen wird.

Ab 18 Uhr diskutieren Tix und Weist mit den Anwohnern über die Situation an der Steinstraße 72. „Uns ist es wichtig, dass sich jede und jeder in Gladbeck sicher und wohl fühlt. Deswegen arbeiten wir seit Amtsantritt als Ratsherr und Bürgermeisterin mit Hochdruck an einer Verbesserung der Situation vor Ort“, so Tix. Dafür sei man im regelmäßigem Austausch mit der Nachbarschaft. Und es seien eine Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet worden.

SPD-Ratsherr Tix und Bürgermeisterin Weist stellen sich den Fragen der Bürger

Tix: „Wir wissen, dass die ergriffenen Handlungen noch nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Trotzdem bleiben wir dran.“ Im Nachbarschaftsgespräch soll das bisherige Vorgehen in Sachen Steinstraße erklärt und vorgestellt werden, welche weiteren Maßnahmen geplant sind. Zusätzlich sei ausreichend Zeit für Fragen und Meinungen eingeplant, erklärt der SPD-Ratsherr.

Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel am Haus Schachtstraße 4 statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger seien zu dem Gespräch eingeladen. Zum Ausklang gibt es einen kleinen Snack und Erfrischungsgetränke, so Tix.

