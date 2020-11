Wird es in diesem Jahr ein Feuerwerks-Verbot geben? Nachdem die Niederlande Böller und Raketen zum Jahreswechsel bereits verboten haben, wird auch hier darüber diskutiert. Entscheiden dürfen die Kommunen selbst. Städte wie Mainz und Hannover prüfen bereits ein Verbot, andere wollen sich noch nicht festlegen. Das gilt auch für Gladbeck .

„Wir warten die Gespräche zwischen Bund und Ländern am Mittwoch ab, da wird diese Frage Thema sein“, so Stadtsprecher David Hennig. Da es bis Silvester noch einige Wochen dauert, bestehe kein akuter Handlungsdruck. Eine einheitliche Regelung würde der Stadtverwaltung entgegenkommen, zumal es als kreisangehörige Stadt immer auch einer Abstimmung mit dem Kreis bedürfe. „Wir gehen aber davon aus, dass eine Richtung vorgegeben wird“, so Hennig.

Kontakt und Verletzte sollen durch ein Verbot vermieden werden

Hintergrund eines möglichen Verbots sind nicht nur die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie. Auch eine Entlastung der Krankenhäuser soll vermieden werden, die regelmäßig zu Silvester viele Verletzte in Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern behandeln müssen.

Das weiß auch der Mediziner Gregor Nagel noch aus seiner aktiven Zeit als Krankenhaus -Arzt. Für die niedergelassenen Ärzte spiele es hingegen keine Rolle, so der Hausarzt und Vorsitzende des Ärztenetzes. Denn bei den Hausärzten gehe es um die nachgelagerte Versorgung. „Der Laden bricht nicht zusammen, weil fünf zusätzliche Patienten mit Verletzungen kommen“, so Nagel.

Kommunen dürfen selbst über ein Verbot entscheiden Über ein Verbot dürfen die Kommunen selbst entscheiden. Das war bereits in einigen Städten aus Sorge vor einem „Flickenteppich“ kritisiert worden. Die Stadt Gladbeck will sich an die Entscheidung von Bund und Land halten und sich ggf. noch mit den anderen Städten im Kreis Recklinghausen abstimmen, so Stadtsprecher David Hennig.

Grüne wollen das Thema im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr besprechen

Auch die Grünen treibt das Thema um. Sie haben daher für die nächste Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr einen entsprechenden Antrag gestellt. In der aktuellen Situation seien Feuerwerke nicht nur aus Umwelt- und Klimaschutzgründen bedenklich, sondern auch vor dem Hintergrund von Menschenansammlungen und der Belastung des Gesundheitssystems, heißt es in ihrem Antrag.

Daher möchten sie in der Sitzung am 9. Dezember darüber sprechen, ob ein Verbot von Silvesterfeuerwerken generell oder bezogen auf Orte wie die Innenstadt oder rund um das Krankenhaus rechtlich und auch gesellschaftlich gerechtfertigt werden könne. Die Grünen schlagen öffentliche, gut sichtbare und von der Stadt organisierte Feuerwerke als Alternative zu privaten Feuerwerken vor. Ob das für die Verwaltung denkbar sei, wollte David Hennig am Montag noch nicht sagen, sondern verwies auf die Gespräche am Mittwoch.

Den Grünen sei bewusst, dass ein Verbot für viele in der Corona-Pandemie einen weiteren Verzicht bedeute. Das sehen auch einige Facebook-Nutzer so, die das Thema auf der Facebookseite der WAZ Gladbeck diskutieren. „Ich verstehe ja die Beweggründe, aber das ist das einzige, das die Kinder dieses Jahr haben. Wir werden nicht feiern, außer mit den Mitgliedern aus unserem Haushalt. Aber die Kids freuen sich so. Wir wollen doch die bösen Geister 2020 verjagen“, schreibt etwa Jasmin Holtkamp. Nutzerin Brigitte Bösch findet: „Ein Verbot in den Innenstädten würde reichen, den Rest könnte man doch kaum durchsetzen, so viel Polizei hat NRW und auch die anderen Bundesländer nicht.“ „Ich bin schon seit Jahren für ein zentrales großes Feuerwerk“, schreibt hingegen Nutzerin Gudrun Franken.