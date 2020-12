Privates Feuerwerk ist in Gladbeck trotz Corona erlaubt

Die Entscheidung ist gefallen: Es wird in Gladbeck kein generelles Raketen-Verbot an Silvester geben – trotz Corona-Pandemie . Das teilt Stadtsprecher David Hennig am Donnerstagmorgen mit. „Kleinere Feuerwerke im privaten Rahmen sind erlaubt“, stellt er klar.

Damit schließe sich die Stadtverwaltung Gladbeck dem Standpunkt der meisten Städte im Kreis Recklinghausen und in der Nachbarschaft an. Hennig: „In Bottrop wird beispielsweise auch kein Verbot ausgesprochen.“ Die hiesige Verwaltung habe die vergangenen Jahre Revue passieren lassen und festgestellt: „Wir haben hier keine größeren Treffpunkte. Es ist ja nicht so, dass sich die Menschen zum Feuerwerk etwa auf dem Willy-Brandt-Platz treffen.“ Daher mache es keinen Sinn, bestimmte Orte in Gladbeck mit einem Verbot zu belegen. Dazu bestehe keine Veranlassung.

Laut Corona-Schutzverordnung können Kommunen Feuerwerks-Verbote zum Jahreswechsel erteilen – mit Betonung auf „können“. Die Schutzregeln, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, gelten hingegen generell.

Also darf auch auf privaten Silvester-Partys nur eine begrenzte Anzahl von Menschen zusammenkommen. Hennig: „Öffentliche Veranstaltungen sind wegen der Schutzverordnung verboten.“