Präses Manfred Rekowski ist online zu Gast in Gladbeck

Gladbeck. Präses Manfred Rekowski schaltet sich in Gladbeck in einen Gottesdienst der Evangelischen Kirche. Ein Thema: die Lage von Flüchtlingen in Europa.

Ein besonderer Gast hat für den nächsten Online-Gottesdienst der Evangelischen KirchengemeindeGladbeck am 21. Februar seine Teilnahme und Mitarbeit zugesagt: Präses Manfred Rekowski. Der oberste Geistliche der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) wird sich dazu schalten und die Ansprache halten. Beginn: 10.30 Uhr.

Gladbeck: Manfred Rekowski hat einige Jahre an der Tunnelstraße gewohnt

Manfred Rekowski hat in der Evangelischen Kirche von Deutschland (EKD) den Vorsitz der Kammer für Migranten und Integration inne. In den zurückliegenden Jahren hat er verschiede Flüchtlingslager in Europa besucht. Im Rahmen des Gottesdienstes wird er auch über seine Eindrücke und die gegenwärtige Lage von Flüchtlingen in Europa berichten.

Für Manfred Rekowski ist Gladbeck keine unbekannte Stadt. Als Fünfjähriger übersiedelte er mit seinen Eltern und vier Geschwistern aus Polen in die Bundesrepublik Deutschland. Er wohnte in Gladbeck für einige Jahre an der Tunnelstraße.

Der Gottesdienst-Zugang bei Zoom erfolgt mit der Meeting-ID: 861 2358 4032 und dem Kenncode: 435561.

