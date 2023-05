Populärer Politiker Bosbach spricht bei der CDU Gladbeck

Gladbeck. CDU Gladbeck thematisiert „Krieg und Krisen. Deutschland und Europa im Stresstest“. Prominenter Gast am 10. Mai: Parteikollege Wolfgang Bosbach.

Die CDU-Ratsfraktion Gladbeck widmet eine Veranstaltung dem Thema „Krieg und Krisen. Deutschland und Europa im Stresstest“. Es ist den hiesigen Christdemokraten gelungen, Wolfgang Bosbach für diesen Abend am Mittwoch, 10. Mai, zu gewinnen. Der Gast ist einer der bekanntesten CDU-Politiker und bekannt dafür, dass er Klartext redet. Das langjährige Bundestagsmitglied spricht bei „Entdeckerweine Martin Volmer“, Marktstraße 6. Beginn: 19 Uhr.

Krisen und immer neue Herausforderungen bestimmen das politische Geschehen. Häufig gibt es bei derartigen Zäsuren eine Zeit davor und eine Zeit danach. „Krisen bezeichnen Wendepunkte, die Entscheidungen erfordern und nur mit klarer Haltung zu meistern sind. Solche Veränderungen in der Welt haben jedoch nicht nur Auswirkungen auf Europa oder Deutschland. Was draußen in der Welt passiert, ist Teil unseres politischen Lebens und hat auch auf kommunaler Ebene, der Grundlage des demokratischen Staatsaufbaus, Konsequenzen und Wirkungen. Auch bei uns vor Ort in Gladbeck ist dies spürbar“, so die CDU-Ratsfraktion Gladbeck.

Der Jurist Wolfgang Bosbach „blieb sich, seinen Werten und Überzeugungen immer treu“. Im Laufe seiner politischen Karriere übte er zahlreiche politische Ämter aus. Er gehörte mehr als 20 Jahre bis 2017 dem Deutschen Bundestag an, war stellvertretender Vorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU im Bundestag und Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Zudem war Bosbach 20 Jahre Mitglied im Rat der Stadt Bergisch Gladbach.

