Ein Polizeibeamter hat einen Tankbetrug in Gladbeck beobachtet und sofort die Verfolgung des Verdächtigen aufgenommen.

Blaulicht Polizist stellt Tankbetrüger an Gladbecker Tankstelle

Gladbeck. An einer Tankstelle in Gladbeck ist ein 25-Jähriger ohne zu Bezahlen weggefahren – und wurde kurze Zeit später von einem Polizisten gestellt.

An einer Gladbecker Tankstelle hat ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, einen Tankbetrug beobachtet und den Verdächtigen anschließend gestellt. Der Polizist sah nach Angaben der Polizei Recklinghausen, wie ein junger Mann am Dienstagnachmittag (8. August) an der Sandstraße mit seinem Wagen ohne Kennzeichen auf das Tankstellengelände fuhr und tankte. Danach fuhr er ohne zu bezahlen davon.

25 Jahre alter Gladbecker wird nach Tankbetrug gestellt

Der Beamte nahm die Verfolgung auf und informierte seine Kollegen, an der Hegestraße hielt er den Unbekannten schließlich an und wartete auf Verstärkung. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 25 Jahre alten Gladbecker handelt. Ein Zusammenhang zu einem weiteren Tankbetrug einen Tag zuvor an der Feldhauser Straße wird geprüft.

