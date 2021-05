Polizei zieht Lkw-Fahrer aus dem Verkehr und ahndet Verstöße

Gladbeck. Die Polizei kontrollierte in Gladbeck und anderen Städten i,m Kreis Recklinghausen Lkw. Bei 26 von 70 Fahrzeugen wurden Verstöße festgestellt.

Die Polizei Recklinghausen hat sich in der vergangenen Woche an landesweiten Lkw-Kontrollen beteiligt. In der Aktionswoche Roadpol „Operation Truck & Bus“ wurden in Städten des Einzugsgebiets wie Gladbeck Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt hat die Polizei 70 Lkw kontrolliert, bei 26 Fahrzeugen wurden Verstöße festgestellt. Außerdem schrieben die Einsatzkräfte 27 Anzeigen, weil die Fahrer gegen die Sozialvorschriften verstoßen haben und die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatten. Sieben Fahrer waren nicht angeschnallt, zehn wurde die Weiterfahrt untersagt, weil die Ladung beispielsweise nicht richtig gesichert, der Laster überladen war oder technische Mängel festgestellt wurden.

Die Polizei wird im Kreis Recklinghausen auch weiterhin verstärkt Lkw und Busse überprüfen. Ziel der Kontrollen ist es, die Hauptursachen schwerer Unfälle, wie fehlender Sicherheitsabstand, nicht angepasste Geschwindigkeit, Übermüdung nach Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie technische Mängel noch gezielter zu bekämpfen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck