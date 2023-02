Polizei warnt: Senior aus Gladbeck wird Opfer von Betrügern

Gladbeck. Betrüger haben in Gladbeck ihr Unwesen getrieben. Ihre Masche: Falscher Banker warnt vor Falschgeld, das von der Polizei geprüft werden muss.

Ein Senior aus Gladbeck ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Laut Polizei ergaunerten die unbekannten Täter in diesem Fall einen fünfstelligen Geldbetrag.

Der Gladbecker hatte das Geld am Montagnachmittag an seiner Wohnung an der Schützenstraße zwei Männern ausgehändigt. Zuvor hatte der Senior einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter erhalten.

Es sei viel Falschgeld im Umlauf und das wolle man nun überprüfen, so die Geschichte des falschen Bankers am Telefon. Polizeibeamte würden bei dem Gladbecker vorbeikommen, um das Geld abzuholen und dann auf der Dienststelle auf Echtheit zu prüfen.

Eine nähere Beschreibung der Männer ist nicht möglich, so die Polizei. Bekannt ist lediglich, dass sie Deutsch gesprochen hätten und der eine dick, der andere dünn gewesen ist. Wer am Montag verdächtige Beobachtungen auf der Schützenstraße in Gladbeck gemacht hat, wird gebeten, die Polizei zu verständigen 0800 2361 111. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14 Uhr und 15 Uhr.

