Betrug Polizei warnt in Gladbeck vor Trickbetrügern am Telefon

Gladbeck. Die Polizei warnt in Gladbeck vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte oder Bankmitarbeiter ausgeben. Aktuell vermehrt Anrufe.

Aktuell melden sich bei dem Polizeipräsidium Recklinghausen vermehrt Menschen, die offensichtlich von Trickbetrügern angerufen wurden. Bei dieser Masche geben sich die Personen am Telefon als Polizeibeamte oder Bankmitarbeiter aus. Sie berichten von einer Reihe aufgebrochener Bank-Schließfächer und fragen, was die angerufene Person an Wertsachen bei der Bank hat. Ziel ist vermutlich, Wertgegenstände zu erhalten.

Noch ist keiner im Polizeipräsidiumsbereich auf den Trickbetrug reingefallen

Bislang kommen die Meldungen von solchen Anrufen vor allem aus dem Bereich Marl und Recklinghausen. Nach jetzigem Stand ist hier noch niemand auf die Trickbetrüger hereingefallen. Die Polizei warnt an dieser Stelle auch alle Gladbecker noch einmal vor Trickbetrügern am Telefon, die ihre Maschen häufig ändern oder der Situation anpassen: „Unser Rat: Legen Sie in solchen Fällen sofort auf und erstatten Sie anschließend bei der Polizei Anzeige. Echte Polizeibeamte fragen am Telefon niemals nach Wertgegenständen und bitten Sie auch nicht darum, Geld oder Schmuck zu übergeben.“ Wer einen verdächtigen Anruf erhalten hat, solle die 110 wählen.