Polizei und Motorradfahrer gehen gemeinsam auf Tour

Gladbeck/Bottrop/Recklinghausen. Die Polizei Recklinghausen bietet wieder zwei begleitete Motorradtouren an. Unterwegs gibt’s Tipps und Sicherheitshinweise. Anmeldung ab sofort.

Polizei und Motorradfahrer gehen wieder gemeinsam auf Tour. Die Polizeibehörden Recklinghausen, Borken und Coesfeld in diesem Frühjahr wieder zur „Politour“ ein. Die Ausfahrten von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern mit der Polizei finden am 21. Mai sowie am 18. Juni statt. Anmeldungen sind am heutigen Samstag, 22. April, möglich.

Mehr als 200 Bikerinnen und Biker waren im vergangenen Jahr dabei - und ausnahmslos voll des Lobes. Während der gemeinsamen Ausfahrt über ausgewählte Strecken vermittelt die Polizei anschaulich Tipps und Präventionsbotschaften. „Das geschieht nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern“, sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Uniformiert Motorradpolizisten begleiten die Tour

Die Ausfahrten starten um 9 Uhr in Recklinghausen, Marl, Nottuln, Borken und Haltern am See. An Zwischenstopp-Stationen vermitteln Expertinnen und Experten Schulungs- und Trainingsinhalte. Unter anderem gibt es Erste-Hilfe-Tipps sowie Fahrübungen. Begleitet werden die Gruppen von uniformierten Motorradpolizisten. Auch Mitglieder der Blue Knights Münsterland e.V. sowie der Vereinigten Motorrad Staffeln e.V. sind dabei. Dies sind Motorradklubs, deren Mitglieder der Polizei nahestehen.

Gemeinsames Ziel ist gegen 16.30 Uhr der Verkehrsübungsplatz des ADAC in Haltern am See. Dort wird zum Abschluss eine Übung aus dem Sicherheitstraining des ADAC vorgeführt. Im nördlichen Ruhrgebiet und im Münsterland gibt es mehrere, bei schönem Wetter stark frequentierte Motorrad-Treffpunkte. Landstraßen dort sind beliebte Biker-Strecken - auf denen es immer wieder zu folgenschweren Unfällen kommt. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen verunglückten im vergangenen Jahr 98 Motorradfahrerinnen und -fahrer. Ein Kradfahrer verlor bei einem Unfall in Castrop-Rauxel sein Leben.

Teilnahme ist kostenfrei – Anmeldung per Mail

Die Teilnahme ist kostenfrei. An beiden Terminen können pro Gruppe 20 Personen teilnehmen (Sozius nicht eingeschlossen), also 100 Fahrerinnen und Fahrer pro Veranstaltungstag. Bei der Anmeldung werden vorrangig Teilnehmende berücksichtigt, die bisher an keiner Politour teilgenommen haben. Die Anmeldung erfolgt am 22. April per E-Mail unter: Biker-Ausfahrt.Recklinghausen@polizei.nrw.de

