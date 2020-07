Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Gladbeck

Die Polizei berichtet von einem Unfall, bei dem am Montagmorgen in Gladbeck ein 23-Jähriger verletzt worden sein soll.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag gegen 8.20 Uhr einen Unfall an der Bottroper Straße beobachtet haben. Aus dem Krankenhaus meldete sich bei der Polizei ein leicht verletzter 23-Jähriger aus Gladbeck. Er soll am Montagmorgen die Fahrbahn der Bottroper Straße in Höhe des Neuen Rathauses überquert haben. Dabei sei er von dem Wagen eines älteren Mannes mit weißem Haar und hellem Shirt angefahren worden sein.

Der Mann habe die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800/2361111 in Verbindung zu setzen.