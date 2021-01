Polizei sucht Zeugen nach einem Wohnungseinbruch in Gladbeck

Gladbeck Im Gladbecker Stadtteil Butendorf sind Diebe in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und Tätern.

Bislang unbekannte Einbrecher sind mit ihrer Beute in Gladbeck entkommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Der Einbruch in eine Wohnung ereignete sich am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus an der Steinstraße im Stadtteil Butendorf. Nach bisherigen Informationen der Polizei haben die unbekannten Täter Bargeld gestohlen.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Diese sind kostenlos über die Telefonnummer 0800/2361 111 möglich.