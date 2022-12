Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck sind in den vergangenen Tagen zwei parkende Autos beschädigt worden. In beiden Fällen beging der Verursacher Unfallflucht.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht in Gladbeck. In einem Fall gibt es erste Hinweise auf den möglichen Verursacher des Unfalls.

Ein 47-jähriger Gladbecker hatte seinen schwarzen Mercedes C-Klasse am 28. November in der Mittagszeit auf einem Seitenstreifen an der Europastraße geparkt. Als er abends wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen deutlichen Unfallschaden am Fahrzeugheck fest.

Der Pkw wies eine Delle und einen Lackschaden an der hinteren Stoßstange und am Kofferraumdeckel auf, und die Plastikabdeckung der hinteren rechten Beleuchtungseinrichtung war gebrochen. Außerdem konnte roter Fremdlack an der Anstoßstelle sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Lesen Sie auch

Erste Hinweise haben ergeben, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Kipplaster handeln könnte, der zur Ankunftszeit hinter dem Mercedes geparkt war. Die Ermittlungen dauern an.

Der zweiter Fall ereignete sich auf dem Aldi-Parkplatz an der Roßheidestraße. Dort wurde am Mittwoch, 30. November, irgendwann in der Zeit zwischen 15.05 Uhr und 15.15 Uhr ein grauer Hyundai Staria Premium beschädigt. Das Auto weist laut Polizei Kratzer an der Beifahrertür auf. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck