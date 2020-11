Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen: Auf einem Supermarktparkplatz in Gladbeck ist ein parkender Pkw beschädigt worden. Die Beifahrertür ist eingedrückt.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Gladbeck. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Horster Straße in Stadtmitte ist am Mittwochnachmittag ein parkender silberner Ford Fiesta beschädigt worden. Die Beifahrertür wurde eingedrückt. Der Verursacher des Schadens fuhr einfach weiter, so die Polizei. An dem Fiesta entstand nach Auskunft der Polizei ein Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

