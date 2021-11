Polizei sucht Täter nach Diebstahl im Supermarkt in Gladbeck

Die Polizei fahndet nach den beiden Tätern, die in einem Supermarkt in Gladbeck einen schweren Diebstahl begangen haben.

Polizei sucht zwei Tatverdächtige zu einem schwerem Diebstahl, der sich in einem Supermarkt in Gladbeck-Brauck an der Horster Straße ereignet hat. Dabei wurden die Täter von Überwachungskameras fotografiert.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 23. September, um 21.44 Uhr. Die Polizei wertet die Tat als „besonders schweren Fall des Diebstahls“. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige öffneten mittels Schraubendreher eine Geldkassette an einer Kasse und entwendeten das darin liegende Bargeld.

Ein Täter ist relativ gut auf dem Foto zu erkennen

So sah der eine Täter bei dem Überfall aus. Foto: Polizei

Ein Täter kann relativ gut beschrieben werden: Er ist männlich, relativ jung, trug eine graue Jacke, ein weißes Hemd, eine schwarze Hose, eine graue Mütze und einen geläufigen hellblauen Mund-Nasen-Schutz. Der zweite Täter trug eine schwarze Adidas-Trainingsjacke, eine schwarze Mütze und einen Mund-Nasen-Schutz, vermutlich eine FFP2-Maske. Beide Täter hatten schwarze Haare und waren schlank.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder möglicherweise die Täter kennt. Informationen an die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361111 oder per E-Mail an poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de.

Der zweite Täter war heller gekleidet. Foto: Polizei

