Polizei sucht nach Unfallflucht in Gladbeck nach Zeugen

Gladbeck. Am Mittwoch ist es in Gladbeck zu einem Unfall gekommen, nachdem eine 19-Jährige einem Autofahrer ausweichen musste. Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer wird von der Polizei Recklinghausen gesucht, nachdem er in Gladbeck einen Unfall mitverursacht haben soll. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus Bottrop am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr von der Kirchhellener Straße aus geradeaus in Richtung Sandstraße die Kreuzung mit der Hegestraße überqueren. In der Gegenrichtung soll sich ein unbekannter Autofahrer zu weit nach links auf der Linksabbiegerspur eingeordnet haben, sodass er teilweise auf der Fahrspur des Gegenverkehrs fuhr.

19-Jährige weicht Autofahrer aus und stößt mit anderem Auto zusammen

Die 19-Jährige wich daraufhin nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß mit einem 28 Jahre alten Autofahrer aus Gladbeck zusammen, der rechts neben ihr fuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt den Autofahrer, der auf der Linksabbiegerspur unterwegs war. Wer Hinweise zu der gesuchten Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck