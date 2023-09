Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Gladbeck an einem Unfall beteiligt war.

Blaulicht Polizei sucht nach einem rasenden Unfallfahrer in Gladbeck

Gladbeck. Ein bislang Unbekannter war in Gladbeck in einen Unfall verwickelt, doch der Autofahrer raste davon. Die Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Donnerstag (14. September) auf der Marienstraße in Gladbeck unterwegs und an einem Unfall beteiligt war. Um Hinweise wird gebeten. Der Vorfall selbst passierte nach Angaben der Polizei gegen 13.25 Uhr im Bereich eines Garagenhofs. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6000 Euro.

„Während eine Autofahrerin abbog, überholte der unbekannte Autofahrer und es kam zum Unfall. Dabei wurde nicht nur das Auto der Frau beschädigt, sondern auch ein geparktes Fahrzeug“, berichtet die Polizei. Der mutmaßliche Verursacher fuhr anschließend – nach Angaben von Zeugen mit hohem Tempo – in Richtung Landstraße davon.

Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen älteren, silbernen Ford Fiesta. An dem Wagen war ein RE-Kennzeichen. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Eine Beschreibung des gesuchten Fahrers liegt vor. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und hat schwarze Haare. Er soll bereits vor dem Unfall durch dichtes Auffahren aufgefallen sein. Wer Hinweise zu dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0800/2 36 11 11 um Hinweise.

