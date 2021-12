Polizei sucht nach 15-jähriger Jugendlicher aus Gladbeck

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach einem 15-jährigen Mädchen aus Gladbeck. Sie kam am 17. Dezember nicht von der Schule nach Hause. Zeugen werden gesucht.

Die Polizei sucht nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Gladbeck, die seit dem 17. Dezember vermisst wird. „Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?“, fragt die Polizei.

Die Vermisste, mit Vornamen Emma, verließ am 17. Dezember die Wohnung der Mutter, um zur Schule zu gehen. Nach Schulschluss sei sie nicht zum Vater zurückgekehrt, wo die 15-jährige Vermisste lebt, berichtet die Polizei.

Die 15-jährige Emma aus Gladbeck wird seit dem 17. Dezember vermisst. Foto: Polizei

Aufgrund eines Missverständnisses unter den getrennt lebenden Eltern kam es erst am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, Anzeigenerstattung bei der Polizei. Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat dunklen Haare. Die Polizei sucht sie nicht nur in Gladbeck.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kripo kann sich die Vermisste aus privaten Gründen auch bei Freunden im Gelsenkirchener Raum aufhalten. Wer die Vermisste gesehen hat oder weiß, wo sie sich aktuell aufhält, wird gebeten, die Polizei anzurufen: 0800/2361111.

