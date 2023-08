Polizei sucht Ladendiebe: Wer kennt diese Männer?

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in Gladbeck einen Ladendiebstahl begangen haben sollen.

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in einer Gladbecker Drogerie Parfüm gestohlen haben sollen. Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisgebern, um die Identität zweier Männer klären zu können. Die Gesuchten werden verdächtigt, verschiedene Kosmetikartikel aus einem Geschäft an der Hochstraße in Gladbeck gestohlen zu haben. Der Vorfall ereignete sich 21. März gegen 18.40 Uhr.

Wer erkennt diesen Mann machen? Foto: Polizei Recklinghausen

Zwei bislang unbekannte Männer betraten nach Angaben der Polizei an diesem Tag einen Drogeriemarkt in der Gladbecker Innenstadt. Dort entwendeten sie diverse Parfümflakons. Ohne die Ware zu bezahlen, verließen die Tatverdächtigen die Drogerie in unbekannte Richtung. Der gesamte Warenwert lag im unteren vierstelligen Bereich.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Wer kann der Polizei Hinweise zu diesem Mann geben? Foto: Polizei Recklinghausen

Einer der beiden Tatverdächtigen hat eine schlanke Statur und dunkle Haare. Er hatte einen Konturenbart und war bekleidet mit einem langen, beige-grauen Mantel, dunklen Pulli, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen.

Der andere Mann hat eine hagere Statur. Er trug eine Baseballkappe, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine Jeanshose mit diversen aufgerissenen Nähten und schwarze Turnschuhe (Nike?).

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen?

Lesen Sie auch:

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2 36 11 11 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck