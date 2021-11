Polizei sucht EC-Karten-Diebin in Gladbeck mit Fahndungsfoto

Die Polizei sucht in Gladbeck nach einer EC-Karten-Diebin.

Gladbeck. Eine unbekannte Frau hat mit einer gestohlenen Bankkarte versucht, Geld abzuheben. Eine Kamera filmte sie dabei. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Die Polizei fahndet nach einer Frau, die in Gladbeck versucht hat, mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzugehen. Es gibt ein Foto von der Tatverdächtigen.

Die Bankkarte ist einer Frau am 4. September diesen Jahres samt Portemonnaie in einem Supermarkt in Gladbeck aus dem Einkaufswagen gestohlen worden.

Die Polizei sucht nach dieser Frau. Foto: Polizei

Der Diebstahl passierte gegen 12.30 Uhr. Wenige Minuten später, so die Polizei, hat dann die Tatverdächtige auf dem Fahndungsfoto den Versuch unternommen, in einer Bank an einem Geldautomaten Geld abzuheben. Es blieb aber beim Versuch, weil die Diebin die falsche Geheimzahl eingegeben hatte.

Als die Bestohlene kurz nach Bemerken des Diebstahls ihre Karte sperren ließ, wurde sie auch direkt über die gescheiterte Geldabhebung informiert. Die EC-Karten-Diebin ist ungefähr 18 bis 25 Jahre alt. Ihre Oberbekleidung war dunkel und sie trug eine OP-Maske. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361111 entgegen.

