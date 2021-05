Die Polizei hat am Mittwoch auch in Gladbeck Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen die Sicherheit von Fahrradfahrern im Mittelpunkt stand.

Verkehrskontrollen Polizei nimmt Sicherheit von Fahrradfahrern in den Fokus

Gladbeck. Auch in Gladbeck fanden Mittwoch Polizeikontrollen statt. Im Fokus: Die Sicherheit von Radlern. Einige Pkw-Fahrer waren sehr flott unterwegs.

Die Polizei hat am Mittwoch bei Kontrollen auch in Gladbeck die Sicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in den Blick genommen.

Ziel des Schwerpunkteinsatzes ist eine Reduzierung der Anzahl getöteter und (schwer)verletzter Fahrradfahrer im Straßenverkehr. Die Unfallfolgen für Radler sind meist schwerwiegend, da sie keine Knautschzone haben. Eine erhöhte Sensibilisierung von und gegenüber Fahrradfahrern ist die Grundvoraussetzung, um die Sicherheit zu erhöhen.

Aus diesem Grund wurden bei den Kontrollen auch viele Gespräche mit Verkehrsteilnehmern aller Art geführt. Ob unberechtigtes und gefährdendes Parken auf Geh- oder Radwegen, gefährliches Unterschreiten des Mindestabstands beim Überholen von Radfahrenden oder anderes regelwidriges Verhalten wurden angesprochen – und gegenseitige Rücksichtnahme eingefordert.

Insgesamt wurden 118 Fahrräder (Pedelec und normale Fahrräder) kontrolliert. 60 Radler wurden gebührenpflichtig verwarnt. Weiterhin konnten 182 Geschwindigkeitsverstöße bei Kraftfahrern festgestellt werden; bei insgesamt sechs Überschreitungen wird es sogar zu einem Fahrverbot kommen. Beamte des Polizeipräsidiums Recklinghausen kontrollierten zudem insgesamt sechs Lkw und vier Krafträder. Die Fahrer erhielten Verwarngelder.

Und auch darauf weist die Polizei erneut hin: „Grundsätzlich gilt: Gleiches Recht für alle! Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme, Verständnis und dem Bewusstsein, dass niemand bevorrechtigt ist. Fahrradfahrer haben keinen Gurtschutz und keine Knautschzone!“

