Polizei: Männer machen sich an Wohnungstür zu schaffen

Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung an der Horster Straße eingedrungen.

Gladbeck. Eine Zeugin hat drei Verdächtige in einem Hausflur in Gladbeck beobachtet. Das Trio ergriff die Flucht. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise.

Unbekannte sind in eine Wohnung in einem Haus an der Horster Straße eingedrungen. Laut Polizei geschah die Tat in den frühen Abendstunden am Samstag.

Die Einbrecher gelangten durch eine aufgebrochene Tür in die Wohnung. Sie durchwühlten alle Zimmer. Dann machten sie sich wieder aus dem Staub. Es steht noch nicht fest, ob auch etwas gestohlen wurde.

Zeugin beobachtet Verdächtiges im Hausflur

Und es gibt noch einen weiteren Fall, der die Polizei in Gladbeck beschäftigt: Drei Männer sind am Samstag in einem Haus an der Bottroper Straße aufgefallen, weil sie sich gegen 16 Uhr an einer Wohnungstür zu schaffen machten. Als eine Zeugin die Männer bemerkte, flüchteten sie. Die Männer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, sie trugen dunkle Mund-Nasen-Masken und dunkle Mützen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.