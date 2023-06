Polizei kontrolliert Autofahrer auf Alkohol und Drogen

Gladbeck. Die Polizei Recklinghausen hat bei Schwerpunktkontrollen in mehreren Fällen Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt.

Bei Schwerpunktkontrollen hat die Polizei Recklinghausen in Gladbeck und den übrigen Städten des Präsidiums innerhalb von einer Woche knapp 600 Fahrzeugführer auf Alkohol- und Drogenkonsum kontrolliert. Zwischen dem 14. und 20. Juni wurden dabei in zehn Fällen Hinweise auf den Konsum von Alkohol festgestellt und in sieben Fällen auf den Konsum von Drogen.

Alkohol- und Drogenkonsum nach wie vor eine der Hauptunfallursachen

Da die kontrollierten Personen dennoch am Straßenverkehr teilnahmen, leitete die Polizei entsprechende Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafverfahren ein. Im Jahr 2022 hatte es im Kreis Recklinghausen – inklusive Gladbeck – 184 Unfälle mit mindestens schwerem Sachschaden gegeben, bei denen sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen ergaben. Damit gelten Alkohol und Drogen im Straßenverkehr nach wie vor als eine von sieben Hauptunfallursachen.

