Polizei ist zufrieden: ruhiger Straßenkarneval in Gladbeck

Gladbeck „Keine besonderen Vorkommnisse“ meldet die Polizei rund um den Karneval in Gladbeck. Die Session war ausgelassen, aber friedlich.

„Keine größeren Vorkommnisse“ habe es an Karneval in Gladbeck gegeben, so die Polizei auf Nachfrage. Keine negativen Vorkommnisse jedenfalls zum Rathaussturm an Altweiber und zum Schubkarrenumzug an Tulpensonntag. Alles so wie es sein soll also, aus einer ausgelassenen Session ist keine gewaltvolle geworden, bei der Polizei ist man zufrieden.

Schon beim Straßenkarneval zeigte sich, dass die Einsatzkräfte wohl von Anfang an damit gerechnet hat, dass es in Gladbeck ruhig bleibt. Beim Rathaussturm waren gar keine Polizisten zu sehen, beim Schubkarrenumzug nur sehr vereinzelt.

