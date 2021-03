Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch in Gladbeck aufgenommen und bittet um Hinweise zu zwei verdächtigen Frauen.

Polizei Polizei in Gladbeck sucht Zeugen für versuchten Einbruch

Gladbeck. Unbekannte haben in Gladbeck versucht, in eine Wohnung an der Hügelstraße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete zwei verdächtige Frauen.

Bisher unbekannte Täter haben am Montag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr versucht, in Gladbeck eine Dachgeschoss-Wohnung an der Hügelstraße einzudringen. Ein Zeuge beobachtete zwei verdächtige Frauen.

Laut Polizeibericht hatten Unbekannte versucht, die Tür zu der Wohnung aufzubrechen, gelangten jedoch nicht in die Räume und entfernten sich. Ein Zeuge sah zwei Verdächtige beim Verlassen des Hauses.

Er gab eine Beschreibung der beiden Frauen, die nach seiner Aussage wie Mutter und Tochter (etwa 14 Jahre) wirkten. Beide sind ungefähr 1,65 Meter groß, haben eine dunklere Hautfarbe und schwarze Haare. Die Verdächtigen waren dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0800 2361111.

