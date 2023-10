Polizei fahndet nach Champagnerdieben in Gladbeck

Gladbeck. Sie wollten Champagner in einem Gladbecker Getränkemarkt stehlen und wurden gefilmt, Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den drei Verdächtigen.

Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen. Dem Trio wird „bandenmäßiger Ladendiebstahl“ vorgeworfen. In einem Getränkemarkt an der Buerschen Straße haben die Männer versucht, mehrere Flaschen Champagner zu stehlen. Sie waren jedoch erfolglos. In der entsprechenden Meldung der Polizei heißt es: . Am Ende verließen sie den Markt ohne Diebesgut.

Diese drei Männer werden verdächtigt in einem Gladbecker Getränkemarkt, Champagner stehlen zu wollen. Foto: Polizei Recklinghausen

Bei der Tat – die sich am 14. März gegen zwischen 10.20 und 10.30 Uhr ereignete – wurden die Männer gefilmt. Jetzt haben die Ermittler einen richterlichen Beschluss erhalten und können die Fotos veröffentlichen. Daher fragt die Polizei nun: „Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen?“ Sie bitte um Hinweise unter: 0800 2361111

