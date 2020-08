Polizei: Es kommt wieder vermehrt zu Taschendiebstählen

Die Polizei warnt vor Taschendieben, die in den Städten des Kreises wieder aktiver werden.

Gladbeck. Die Polizei warnt die Bürger auch in Gladbeck: In den Städten treiben nach dem Corona-Lockdown wieder vermehrt Taschendiebe ihr Unwesen.

Taschendiebe treiben wieder vermehrt ihr Unwesen in den Städten des Kreises Recklinghausen. Das belegen die aktuell steigenden Fallzahlen, so die zuständige Polizeibehörde in Recklinghausen. Coronabedingt seien die Delikte eine Zeit lang zurück gegangen. Doch nun gingen die Zahlen wieder nach oben.

432 Taschendiebstähle sind im ersten Halbjahr 2020 angezeigt worden

Im ersten Halbjahr 2020 seien insgesamt 432 Taschendiebstähle angezeigt worden, das seien 72 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Corona-Pandemie habe für viele geschlossene Läden gesorgt, Großveranstaltungen seien abgesagt worden. In den Innenstädten sei viel weniger los gewesen. „Schlechte Zeiten also für Taschendiebe, die sich gerne im Gedränge aufhalten, wo Körperberührungen oder kleine Rempeleien nicht weiter auffallen“, so die Polizei. Das zeige, Abstand helfe nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen Langfinger.

Um nicht bestohlen zu werden, empfiehlt die Polizei, wachsam zu sein. Darüber hinaus sollte man keine großen Bargeldbeträge mitnehmen und Portemonnaie, Kreditkarten und persönliche Papiere möglichst in verschlossenen Innentaschen aufbewahren. Handtaschen sollten grundsätzlich verschlossen am Körper getragen werde. Die Polizei warnt: Taschendiebe würden ganz oft im Team vor. Einer lenke das Opfer ab, der andere „greife zu“.

Weitere Tipps, wie man sich vor Diebstählen schützen kann, gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/