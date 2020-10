Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen in Gladbeck aufgenommen.

Polizei Polizei: Ermittlungen zu Einbrüchen in Gladbeck laufen

Gladbeck. Bislang Unbekannte drangen in Gladbeck in zwei Gebäude ein. In einem Fall wurden Arbeitsmaschinen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in Gladbeck am Mittwoch zwischen 8.15 Uhr und 14 Uhr Zutritt zu einer Wohnung an der Haldenstraße. Anschließend durchsuchten sie laut Polizeibericht die Wohnräume nach Beute.

Zur Höhe der Beute liegen derzeit keine Angaben vor. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Montag und Mittwoch in Zweckel. Dort entwendeten Täter diverse Arbeitsmaschinen aus einem Reihenhaus an der Händelstraße. Das Gebäude wird zur Zeit kernsaniert.

Angaben zu den Tätern liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.