Polizei ermittelt nach Unfallflucht auf B 224 in Gladbeck

Gladbeck. Der Verursacher eines Unfalls auf der B 224 hat Fahrerflucht begangen. Doch die Polizei hat das Kennzeichen - und eine Beschreibung des Fahrers.

Die Polizei ermittelt in Gladbeck in einem Fall von Unfallflucht. Auf der B 224 auf Gladbecker Gebiet ist es am Ostermontag gegen 14.15 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Doch anstatt sich zu kümmern, setzte der Verursacher zurück und flüchtete dann auf die A2 in Richtung Oberhausen, so die Polizei.

Das Kennzeichen konnte aber abgelesen werden, die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: 45 bis 55 Jahre alt, Bart, kurze graue Haare. Er trug Arbeitskleidung. Bei dem Auffahrunfall wurden der 32-jährige Fahrer aus Marl und seine 31-jährige Beifahrerin aus Bocholt leicht verletzt. Beide konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen.

Bei der Unfallflucht entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

