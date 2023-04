Polizei bietet Rollator-Training in Gladbeck an

Viele Stellen auf Bürgersteigen und Straßen können für Menschen mit Rollator gefährlich werden. Um mehr Sicherheit zu erlangen, bietet die Polizei ein Training in Gladbeck an.

Gladbeck. Wer mit dem Rollator unterwegs ist, weiß: Es gibt viele Stolperfallen. Ein Training in Gladbeck vermittelt den sicheren Umgang mit dem Gehwagen.

Bordsteinkanten, Bushaltestellen, Gullydeckel und Treppen können für Menschen mit Rollator gefährliche Stolperfallen darstellen. Um solche Hindernisse sicher überqueren zu können und damit alle sicher ihr Ziel erreichen, bietet das Polizeipräsidium Recklinghausen wieder Trainingsveranstaltungen in seinem Einzugsgebiet an – unter anderem in Gladbeck.

Dies wird am 23. August auf dem Willy-Brandt-Platz sein. „Seniorinnen und Senioren lernen bzw. trainieren dabei unter Anleitung den sicheren Umgang mit dem eigenen Rollator“, so die Polizei.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist gebührenfrei.

