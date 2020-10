Polizei: Beschädigt ein Mädchen in Gladbeck mehrere Autos?

Ein Mädchen beschädigte in Gladbeck mindestens vier Autos.

Gladbeck. Hat ein Kind in Gladbeck an der Meerstraße mindestens vier Fahrzeuge zerkratzt? Eine Videoaufzeichnung der Tat liegt der Polizei vor.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat in Gladbeck vermutlich ein Kind am Mittwoch mindestens vier Autos an der Meerstraße beschädigt. Tatzeit: gegen 14.30 Uhr.

An den Fahrzeugen, so der Bericht, sind Kratzer zu erkennen. Eine Videoaufzeichnung liegt der Polizei vor.

Die Person wird wie folgt beschrieben: ein sieben- bis neunjähriges jähriges Mädchen mit dunkelblonden Haaren. Es trug eine Oberbekleidung und einen Tornister in Pink sowie eine dunkle Hose und Stiefel.

Die Polizei beziffert den Sachschaden mit schätzungsweise 7500 Euro. Hinweise: 0800 2361 111.