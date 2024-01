Politik, Reisen und mehr: Gut 300 Veranstaltungen bei der VHS

Gladbeck Die VHS Gladbeck startet mit den Zucchini-Sistaz ins erste Semester 2024. Weitere Highlights stehen im Kalender.

Das neue VHS-Programm für das Frühjahrssemester 2024 liegt vor. Die neuen Kurse beginnen in der Regel am 15. Januar. Die Semestereröffnung bestreiten am Mittwoch, 17. Januar, die Zucchini-Sistaz mit ihrem Programm „Falsche Wimpern – echte Musik“.

Das Trio beweist, dass aus „nur drei Damen“ eine ganze Big-Band werden kann. Die Veranstaltung in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Karten kosten im Vorverkauf je 19 Euro, 21 Euro an der Abendkasse, Schüler und Studierende zahlen 11 Euro, inklusive eines Freigetränks.

VHS Gladbeck bietet rund 300 Angebote

Die VHS hat rund 300 Angebote, darunter viele Sprach-, Gesundheits-, Kreativ- und EDV-Kurse, vorbereitet, die schätzungsweise 4000 Menschen nutzen werden. Zu den Highlights zählen aktuelle gesellschaftspolitische Vorträge wie am 21. Februar der Beitrag von Markus Preiß, in Brüssel ARD-Hauptstadtstudioleiter. Er beleuchtet die Rolle Deutschlands in der Europäischen Union. Die frühere ARD-Hauptstadtstudioleiterin in Washington, Claudia Buckenmaier, referiert am 6. März über das gesellschaftliche Klima in den USA vor den Wahlen im November. ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht nimmt das Publikum am 11. März mit auf eine Reise durch Israel.

Apropos Reise: Die VHS bietet wieder Multivisionen auf Großleinwand an. Ziele in Wort und Bild sind beispielsweise Irland, Florida, Portugal und Madeira. Reisebusse steuern auf Tagesfahrten unter anderem Paderborn, Soest und die Möhnetalsperre sowie die niederländische Käsestadt Gouda an.

Mehr zum Thema

Die Gratis-Programmhefte liegen in öffentlichen Einrichtungen und bei der VHS aus. Anmeldungen: Friedrichstraße 55, unter der Telefonnummer 02043/992415, per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de oder über die Homepage www.vhsgladbeck.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck