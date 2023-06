Pkw-Fahrerin fährt nach Kollision mit Radfahrerin davon

In Gladbeck hat sich ein Unfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin ereignet. Die Polizei sucht nach der an der Kollision beteiligten Pkw-Fahrerin.

Gladbeck. Die Polizei sucht in Gladbeck nach einer etwa 50-jährigen Pkw-Fahrerin. Sie soll einen Unfall verursacht haben – und dann weiter gefahren sein.

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die Montagmorgen in Gladbeck an einem Verkehrsunfall an der Ecke Bülser Straße/Voßwiese beteiligt war. Es geht um einen Zusammenstoß mit einer 36-jährigen Radfahrerin aus Dorsten, die leichte Verletzungen davongetragen hat.

Die Fahrradfahrerin hat bei der Polizei angegeben, gegen 7 Uhr auf der Bülser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen zu sein. Gleichzeitig sei eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von rechts aus der Straße Voßwiese gekommen. Sie habe der Radlerin ein Zeichen gegeben, dass sie fahren könne. Im nächsten Moment sei es dann zum Unfall gekommen. Die 36-Jährige wurde dabei verletzt, sie wurde ambulant behandelt.

Lesen Sie auch

Die beteiligte Autofahrerin fuhr nach der Kollision einfach weiter. Sie soll in einem dunklen, möglicherweise schwarzen Pkw unterwegs gewesen sein. Der Wagen hatte vier bzw. fünf Türen. Die Fahrerin des Wagens soll etwa 50 Jahre alt sein und ein rundliches Gesicht haben. Sie trug eine Brille und hat kurze, dunkle Haare. Bekleidet war sie mit einem weißen T-Shirt und einem schwarzem Pullover darüber.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Wer Hinweise zu dem Unfall bzw. der Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden. Das gilt auch für die Unfallfahrerin selber.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck