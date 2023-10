Pilze per App einreichen und zur Artenvielfalt beitragen

Gladbeck. Bei „Bioblitz 2023“ können auch Gladbecker Pilz-Entdeckungen im Wald per App melden und damit zur Artenvielfalt beizutragen. So funktioniert’s.

Herbstzeit bedeutet Pilzsaison – auch in Gladbeck sammeln einige Menschen gerne Pilze in den umliegenden Wäldern. Wer auf einem Spaziergang oder beim aktiven Suchen Pilze sieht, kann seine Entdeckung auch per App melden und so zur Erforschung der Vielfalt beitragen. Der Kreis und die biologische Station Recklinghausen sowie die Website Observation.org rufen dazu auf, beim „Bioblitz 2023“ mitzumachen und die eigenen Beobachtungen zu erfassen.

App scannt Pilz-Entdeckungen von ganz alleine

Neben Pilzen können auch Pflanzen und Tiere gemeldet werden. Wem etwas Interessantes auffällt, der ist beim Bioblitz 2023 eingeladen, das Handy zu zücken und die Entdeckung per App zu melden. Zur Teilnahme sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Ein Smartphone sowie ein Nutzeraccount in der App „ObsIdentify“ reichen aus, um Tiere, Pflanzen und Pilze festzuhalten. Den Scan erledigt die App von alleine. Jede Beobachtung ist automatisch Teil des Bioblitzes 2023.

Wichtiger Hinweis: Eine Bestimmung durch die App sollte nicht dazu verwendet werden, um Pilze zum Verzehr zu suchen. Der Kreis weist darauf hin, dass man sich immer ganz sicher sein sollte, dass Pilze zum Essen geeignet sind. Wer mehr über Pilze oder Pflanzen erfahren möchte, könne auch die Hilfe von Naturschutzvereinen oder Exkursionsangebote der Biologischen Stationen wahrnehmen.

