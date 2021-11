Pflanzenbörse: Tausche fleißiges Lieschen gegen Bubikopf!

Im Stadtteilbüro in Gladbecks City steht ein Pflanzentauschregal.

Gladbeck. Geben und Nehmen – das ist das Prinzip beim Pflanzentauschregal in Gladbecks Innenstadt. Das Angebot steht im Stadtteilbüro an der Goethestraße.

Die Umweltabteilung der Stadt Gladbeck und das Stadtteilbüro in der Innenstadt hatten im Mai eine Pflanzentauschbörse organisiert. Die Aktion stieß nach eigenen Angaben auf großes Interesse. Nun soll auch in der dunklen Jahreszeit ein grünes Projekt angeboten werden.

Ab sofort steht ein Pflanzentauschregal im Stadtteilbüro. Vielleicht hat man sich an seiner Orchidee sattgesehen, hat nicht mehr den richtigen Standort für seinen Bubikopf oder möchte gerne einen der vielen Ableger der Aloe Vera weitergeben? Dann ist die Goethestraße 44 die richtige Adresse.

Zimmerpflanzen können ins Stadtteilbüro an der Goethestraße gebracht werden

Zimmerpflanzen aller Art können ins Stadtteilbüro gebracht werden, um später einen neuen Standort zu bekommen. „Damit jeder weiß, was er mit nach Hause nimmt, haben wir Pflanzenstecker vorbereitet, auf denen der geläufige Name und der entsprechende Pflegehinweis notiert werden kann“, erklärt Yvonne Bleidorn, die neben Anja Boddenberg neu als Quartiersmanagerin im Stadtteilbüro ist. Denn sonst könne es für diejenigen, die das Pflänzchen mitnehmen, zuweilen zu einer Überraschung kommen.

Initiatorinnen: „Jeder gibt so, wie es für ihn möglich ist“

„Dabei ist es auch gar nicht wichtig, dass man immer eine Pflanze mitbringt, wenn man sich eine aus dem Regal nimmt. Jeder gibt so, wie es für ihn möglich ist“, heißt es. Am Anfang werde es noch nicht so eine große Auswahl zum Tauschen geben, auch wenn für eine gewisse Grundausstattung gesorgt sei: „Spannend wird es dann, wenn die Bürgerinnen und Bürger anfangen, das Pflanzentauschregal zu nutzen.“

Die Erfahrung zeige: In der Regel gehen die Menschen nicht nur eben mal zum Regal. Yvonne Bleidorn: „Es bleibt immer Zeit für ein Gespräch, um sich über das Projekt Stadtmitte Gladbeck und die Anliegen der Besucher auszutauschen.“

Das Stadtteilbüro an der Goethestraße 44 ist zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags von 11 bis 15 Uhr, donnerstags von 15 bis 19 Uhr. Kontakt: per E-Mail über stb-mitte@stadt-gladbeck.de, telefonisch unter 02043/7874513.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck