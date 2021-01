Patientenbegleitung Gladbeck für Engagementpreis nominiert

Die Patientenbegleitung in Gladbeck ist auch in Corona-Zeiten aktiv.

Gladbeck Die NRW-Landesregierung und die Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege fördern herausragendes nachbarschaftliches Miteinander

„Engagierte Nachbarschaft“ – unter diesem Motto steht der Engagementpreis NRW 2021, den die Landesregierung in Kooperation mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege in diesem Jahr ausgelobt hat. Mit insgesamt 134 Projekten hatten sich Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden, Genossenschaften und Verbände aus Nordrhein-beworben. Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, gab jetzt den Vorentscheid der Jury bekannt. Unter den genannten Gruppen auch eine aus Gladbeck: die „Patientenbegleitung“ des Unterbezirks Münsterland-Recklinghausen der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Diese Auszeichnung richtet sich an herausragende ehrenamtliche Projekte, die sich für das Miteinander in der Nachbarschaft einsetzen oder die aus einer Nachbarschaft heraus entstanden sind. Zwölf Bewerber sind für den Engagementpreis NRW 2021 nominiert. Sie werden im Laufe des Jahres auf www.engagiert-in-nrw.de als „Engagement des Monats“ vorgestellt.

Gladbeck: Ende des Jahres stehen drei Preisträger fest

Aus diesen zwölf Projekten werden Ende des Jahres die drei Gewinner ausgewählt. Ein Preisträger wird durch ein Online-Voting – an dem alle Interessierte teilnehmen können – ermittelt, ein weiterer durch eine Jury. Zudem wird ein Sonderpreis der NRW-Stiftung vergeben. Jedes dieser drei Projekte erhält ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

134 Projekte stehen zur Wahl

„Alle 134 ehrenamtlichen Projekte haben mich sehr beeindruckt. Die Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden und andere Organisationen, die an unserem Wettbewerb teilgenommen haben, beweisen mit ihrem Engagement, dass in lebendigen Nachbarschaften sozialer Zusammenhalt spürbar ist", so Staatssekretärin Milz. Dieser Einsatz fördere maßgeblich das gesellschaftliche Miteinander und verdiene daher besondere Anerkennung und Wertschätzung. Milz: "Viele der Projekte sind auch im Zusammenhang mit der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie aktiv. Vor dieser gemeinnützigen Leistung habe ich großen Respekt. Eine Leistung, die uns allen nur Mut machen kann.“

Mit unermüdlichem Einsatz übernehmen engagierte Menschen Verantwortung

Eckhard Uhlenberg, Präsident der NRW-Stiftung: „Die zwölf nominierten Projekte beweisen, wie vielfältig die Ideen und das Engagement der Menschen für ihre Heimat sind. Mit unermüdlichem Einsatz übernehmen sie Verantwortung und kümmern sich um das Zusammenleben in unseren Dörfern und Stadtquartieren. Weil es der NRW-Stiftung in erster Linie um unser Land und seine Menschen geht, beteiligen wir uns gerne am Engagementpreis.“

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Lesen Sie mehr aus Gladbeck hier.