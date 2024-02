Highlights in Gladbeck Party, Street Food, Action: Das geht ab in Gladbeck

Gladbeck Wer etwas unternehmen will, hat die Qual der Wahl. Feiern, sportliche Aktivitäten und Infos gibt es. Ein Überblick übers erste Halbjahr.

Klar, am Donnerstag, Weiberfastnacht, sind die Jecken los in Gladbeck. Schließlich stellt dieser Tag den Beginn des offiziellen Straßenkarnevals dar. Dann übernimmt das Narrenvolk das Regiment. Erst einmal. Denn es tut sich in den kommenden Monaten noch so viel mehr in der Stadt. Party und Politik, Festival und Ferienprogramm – es ist einiges los. Hier ein kurzer Überblick über das erste Halbjahr – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wie gesagt: Turbulent startet 2024 schon am Donnerstag (8. Februar), wenn die Jecken um die Wittringer Ritter das Rathaus stürmen. Wann das Spektakel seinen Lauf nimmt? Um 11.11 Uhr, ist doch klar!

Und was wäre Karneval ohne eine Sitzung mit Schunkeln und närrischem Programm? Auch das gibt es – am Samstag (10. Februar). Die Gala-Sitzung beginnt um 19.11 Uhr in der Stadthalle.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Durch diese jecken Termine aufgewärmt und in Stimmung gebracht, dürften alle fidelen Gemüter bereit sein für die große Parade am Sonntag (11. Februar). Der Umzug der Schubkarren-KG setzt sich um 13.30 Uhr auf dem Schulhof der Südparkschule an der Münsterländer Straße in Bewegung.

Karnevalsmuffel werden vermutlich aufatmen, wenn der närrische Spuk erst einmal wieder vorüber ist. Was aber längst nicht heißen soll, dass es von nun an aufregenden und spannenden Terminen mangelt. Daumen drücken ist beispielsweise am Montag, 19. Februar, geboten. Dann treten nämlich um 15 Uhr junge Bücherwürmer an, um sich beim Vorlesewettbewerb im Lesecafé der Stadtbücherei an der Friedrich-Ebert-Straße 8 zu beweisen. Es geht um den Kreisentscheid Recklinghausen.

Apropos Schmöker und Lektüre. Irland ist nicht nur die „grüne Insel“, sondern auch berühmt für seine vielen, vielen ausgezeichneten Schriftsteller: Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram Stoker, George Bernard Shaw, James Joyce, Samuel Beckett – um nur einige zu nennen. In die Heimat dieser Autoren entführt am 23. Februar Hartmut Krinitz sein Publikum in einer Multivision auf einer Großleinwand.

Und da wir gerade einmal bei visuellen Eindrücken sind: Die „Neue Galerie“ eröffnet am 23. Februar die Ausstellung „Flirren ist menschlich“. Die Schau soll bis zum 21. April laufen.

Beim „Up To Dance“-Festival treffen sich hunderte Tänzer aus ganz Deutschland. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Nicht zu vergessen das große Tanz-Event „Up to dance“. Ob Ballett, Hiphop oder eine ganz andere Richtung: Fans kommen in Bewegung. Sei es, dass sie am 17. Februar nach Gladbeck reisen, um eine der Shows zu sehen. Sei es, dass Tanzbegeisterte selber mitmachen.

Element Wasser im März: Märchenhaftes und Bewegung

Zauberhaftes steht in der Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße 53 auf dem Programm. Dort hebt sich am 3. März um 15 Uhr der Vorhang für „Die kleine Meerjungfrau“ nach Hans Christian Andersen.

Wasser spielt auch am 11. und 12. März eine entscheidende Rolle. Denn nach drei Jahren Corona-bedingter Zwangspause organisiert die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wieder eine Nacht im Gladbecker Hallenbad an der Bottroper Straße. Der Startpfiff fürs 24-Stunden-Schwimmen ertönt um 13 Uhr. Alle Badenixen und Wassermänner, die Zeit und Lust haben, dürfen bis Samstag, 13 Uhr, ihre Bahnen ziehen.

Die Wasserratten schwimmen in verschiedenen Altersklassen, je nach zurückgelegter Strecke gibt es eine Urkunde, eine Medaille oder einen Pokal für die längste absolvierte Strecke. Eine Mitgliedschaft in der DLRG oder einem anderen Verein ist nicht notwendig.

Statt Anfeuerungsrufen sind am 14. März ganz andere Klänge zu hören. Die Musikschule lädt ab 18 Uhr zu einem Jazz-Konzert auf dem Jovyplatz ein.

Beschwingt durch den April mit Irish Heartbeat, Schützen und Frau Höpker

Und noch ganz andere Klänge werden am 22. März in der Mathias-Jakobs-Stadthalle angeschlagen. Irish Heartbeat lautet das Zauberwort, das die Augen von Irland-Fans leuchten lässt. Die typische Musik von der Insel live – da zuckt es in den Füßen. Die Party steigt ab 20 Uhr.

Bei Irish Folk werden die Menschen in Gladbeck putzmunter. Musik und Geselligkeit sind Trumpf. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Schauspieler Jörg Hartmann ist am 11. April zu Gast in der Stadt. In Kooperation mit dem Literaturbüro Ruhr, das seinen Sitz in Gladbeck hat, liest er am 11. April im Lesecafé aus seinem Buch „Der Lärm des Leben“.

Lecker und gesellig wird‘s am Wochenende vom 19. bis 21. April auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus. Wenn einem der Duft von frisch Gebrutzeltem und süßen Verlockungen in die Nase steigt, ja dann ist Zeit für das Festival Street Food und Musik.

Spannung, Kurzweil und Feierlaune: Sie charakterisieren vom 26. bis 28. April die Atmosphäre auf dem Festplatz an der Johowstraße. Dorthin lädt die Schützenbruderschaft Andreas Hofer zum Feiern ein.

+++ Nachrichten aus Gladbeck bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Immer wieder ein Knüller in Gladbeck sind Mitsing-Aktionen. Wenn Frau Höpker zum Gesang bittet, kommen selbst solche Menschen in Scharen, die sonst lieber lautlos, als Zuhörer, Lieder genießen. Das wird garantiert auch am 28. April so sein.

Ein Besuch bei der Feuerwehr, im Museum oder beim Ele-Triathlon – im Mai

Einmal einen Blick in ein Feuerwehrauto oder die Wache der Blauröcke werfen. Vielleicht sogar selbst einmal einen Schlauch in die Hand nehmen dürfen. Das ist möglich am 1. Mai. Denn dann sind bei der Feuerwehr Gladbeck von 10 bis 16 Uhr Tür und Tor geöffnet für Publikum.

Am „Tag der offenen Tür“ dürfen Besucher auch einen Blick in die Einsatzfahrzeuge der Gladbecker Feuerwehr werfen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Das Museum in Wittringen an der Burgstraße freut sich ebenfalls auf viele Gäste. Diese dürfen sich auf Rundgänge, Informationen und Aktionen freuen. Der Internationale Museumstag in Gladbeck dauert von 11 bis 18 Uhr.

Ebenfalls in Wittringen, gleich um die Ecke, startet am 26. Mai der Ele-Triathlon. Der Wettbewerb zieht Athleten aus der gesamten Region nach Gladbeck.

Verrücktes Musical und Konzerte im Juni

Bühne frei für Frankenstein! Die Geschichte um den Wissenschaftler, der sich ein Wesen bastelt, kommt als verrücktes Musical am 4. Juni auf die Stadthallen-Bühne. Beginn: 20 Uhr.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Gladbeck

Die jungen Talente der Musikschule geben sich im Juni gleich zweimal die Ehre. Für den 8. steht ab 17 Uhr ein Sinfoniekonzert in der Aula des Ratsgymnasiums im Terminkalender. Ein Kammermusiktag ist für den 22. Juni ab 11 Uhr in der Musikschule geplant.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck