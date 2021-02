Otto-Hue-Straße: Straßenschäden rufen Siedler auf den Plan

Siedlerringvorsitzender Peter Schiering zeigt die Schäden an der Otto-Hue-Straße, die sich über weite Abschnitte der Straße hinziehen,

Gladbeck. Der Siedlerring Rosenhügel bittet Gladbeck und Gelsenkirchen, die Straße instand zu setzen. Die Otto-Hue-Straße liegt in beiden Stadtgebieten.

Schon lange ärgert sich der Siedlerring Rosenhügel in Gladbeck und Gelsenkirchen über die Fahrbahnschäden der Otto-Hue Straße, die dies- und jenseits der Stadtgrenze verläuft. In zwei Briefen an die Städte Gladbeck und Gelsenkirchen bittet Peter Schiering, Vorsitzender des Siedlerrings, die Straße instand zu setzen.

„Die Otto-Hue-Straße ist die grüne Achse unserer Siedlung und durch die Stadtgrenze in zwei Hälften geteilt“, schreibt Schiering, dessen Siedlerring rund 300 Haushalte der ECA-Siedlung Rosenhügel vertritt, die sich selbst auf beide Stadtgebiete erstreckt.

Der Siedlerring spricht von „alterbedingten Schäden“ auf der Otto-Hue-Straße

Hier sieht man sehr deutlich, wie kaputt Stellenweise die Otto-Hue-Straße ist. Foto: Siedlerring

Die Straße weise im Bereich zwischen dem Büskenweg (Gladbeck) und der Straße Am Echstekamp (Gelsenkirchen) inzwischen erhebliche altersbedingte Schäden auf. In Teilbereichen sei die Fahrbahndecke kaum noch vorhanden.

Schiering: „Da die Straße in diesem Bereich zu rund zwei Dritteln auf Gelsenkirchener und zu einem Drittel auf Gladbecker Stadtgebiet liegt, bitten wir beide Städte, in enger Zusammenarbeit die Fahrbahnschäden zu beseitigen, zumal die Buslinie 252 der Vestischen dort entlang fährt.“ Angesichts der angespannten kommunalen Finanzlagen bitten die Siedler lediglich, so der Vorsitzende, sobald es die Witterung es zulasse, die Schäden zu beseitigen. „Einen kompletten Neuausbau der Straße wollen wir gar nicht.“

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!