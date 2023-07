Open-Air-Kino im Jovypark: Es läuft „Top Gun: Maverick“

Das Open-Air-Kino im Jovypark, hier 2019, erfreut sich großer Beliebtheit bei den Gladbeckern. In diesem Jahr findet es am 28. Juli statt.

Gladbeck. Einen spannenden Film unter freiem Himmel anschauen: In Gladbeck gibt’s Ende Juli wieder das Open-Air-Kino. Schon vorher kann gepicknickt werden.

Kino unterm freien Himmel gucken – das ist auch in diesem Sommer wieder angesagt in Gladbeck: Am Freitag, 28. Juli, gibt es das „Volksbank-Open_Air-Kino“ im Jovypark in der Innenstadt.

Gezeigt wird diesmal der Action-Blockbuster „Top Gun: Maverick“. In dem Actionfilm aus dem Jahr 2022 bereitet Tom Cruise alias „Maverick“ eine Reihe frisch ausgebildeter Piloten auf eine wichtige Mission vor. Bevor der Film bei Einbruch der Dunkelheit startet, können die Kino-Fas den Jovyplatz bereits als Ort der Begegnung nutzen, so die Stadt. Eigene Getränke, Snacks, Picknickdecken und Liegestühle können für ein geselliges Beisammensein mitgebracht werden. Dazu wird es ein kulinarisches Angebot vom Kreativamt-Team geben. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch

Von 16 bis 18 Uhr präsentiert sich, wie jeden Freitag in der Gartensaison, auch an diesem Tag die Interkulturelle Frauengruppe am Gladbecker Hochbeetgarten. Die Frauen freuen sich auf gute Gespräche zum Thema „Urban gardening“.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Der Hochbeetgarten wurde Ende Mai als ein Projekt der „Engagierten Stadt Gladbeck“ eröffnet. Informationen zur Entstehung und Entwicklung des Hochbeetgartens sind vor Ort den ganzen Abend direkt an den Hochbeeten nachzulesen.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck