Ohne Mutter ins Leben gestartet: Kätzchen suchen ein Zuhause

Gladbeck Emma und Bonnie sind noch schüchtern – klar, sie mussten ohne ihre Mutter aufwachsen. Jetzt suchen die beiden Gladbecker Kätzchen ein Zuhause

Sie sind noch ein bisschen schüchtern, aber kann man ihnen da einen Vorwurf machen? Emma und Bonnie, leben seit einiger Zeit bei der Tierhilfe „Recht auf Leben“ in Gladbeck, und müssen erstmal ihren harten Start ins Leben verdauen. Geboren irgendwann rund um den 28. Juli 2023, wurden die beiden mit ihren Geschwistern draußen ohne Mutter gefunden. Die Tierhilfe hat sie aufgepäppelt und ihnen ein sicheres Zuhause gegeben, jetzt sucht das Duo ein Zuhause für immer.

Kätzchen Bonnie aus Gladbeck möchte mit ihrer Schwester Emma gemeinsam ein neues Zuhause finden. Foto: Carina Kröning / Tierhilfe Recht auf Leben

Die beiden Europäischen Kurzhaare sind weiblich, kastriert und gechipt – und brauchen von ihren künftigen Besitzern eine Menge Geduld. Die zwei betrachten die Dinge derzeit nämlich lieber noch aus der Ferne und tasten sich vorsichtig an neue Situationen heran. Ein abgesicherter Balkon sollte für das Geschwisterpaar im neuen Zuhause mindestens vorhanden sein.

Wer Emma und Bonnie ein liebevolles Heim schenken möchte, kann sich per E-Mail an die Tierhilfe „Recht auf Leben“ wenden, entweder an kroening@tierhilfe-ral.de oder info@tierhilfe-ral.de. Mehr Details zu den Vermittlungsbedingungen gibt es im Internet unter tierhilfe-ral.de.

