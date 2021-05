Ohne Führerschein Unfall auf der B224 in Gladbeck verursacht

Gladbeck. Drei Fahrzeuge wurden in den Unfall auf der Bundesstraße 224 in Gladbeck verwickelt. Durch die Unfallaufnahme bildete sich ein starker Rückstau.

Für den Verursacher eines Unfalls auf der B224 am Mittwochnachmittag in Gladbeck wird es weitere rechtliche Konsequenzen geben. Die Überprüfung der Polizei ergab, dass der Mann offensichtlich nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der B224 in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Auffahrt zur A2 nach Oberhausen. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Dülmen fuhr auf dem Linksabbieger der B224 und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die A2 in Richtung Oberhausen abbiegen. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Wilhelmshaven fuhr zum Unfallzeitpunkt noch auf der Geradeausfahrspur, rechts neben dem Lkw-Fahrer. Der junge Mann beabsichtigte ebenfalls in Richtung Autobahn abzubiegen. Ein 33-jähriger Oberhausener fuhr rechts neben dem 25-Jährigen, auf der rechten Geradeausspur der B224 in Fahrtrichtung Gladbeck. Dieser beabsichtigte seine Fahrt in gleicher Richtung fortzusetzen. Hierzu wechselte er auf die linke Geradeausspur und übersah offensichtlich den Wagen des 25-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.700 Euro

Aufgrund des Aufpralls wurde das Auto des jungen Mannes aus Wilhelmshaven gegen den Lkw des 58-Jährigen gedrückt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 13.700 Euro. Das Auto des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Durch die Unfallaufnahme bildete sich ein starker Rückstau des übrigen Verkehrs in Richtung Gladbeck.

Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf das Fehlen einer gültigen Führererlaubnis des 33-jährigen Oberhauseners. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

