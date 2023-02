Ölspuren: Die Feuerwehr Gladbeck wurde zweimal alarmiert

Gladbeck. 69 Einsätze fuhr die Feuerwehr Gladbeck am Wochenende. Gleich zweimal wurde sie wegen Ölspuren im Bereich der Tunnelstraße alarmiert.

69 Einsätze – das ist die Wochenendbilanz der FeuerwehrGladbeck. Die Kräfte fuhren 45 Notfalleinsätze. Doch die Wehrleute wurden auch wegen einer Ölspur alarmiert.

Einsatzort war am Freitag (3. Februar) die Feldhauser Straße. Im Kreuzungsbereich zur Tunnelstraße wurde eine etwa 100 m² große Ölspur mit Bindemittel abgestreut. Die Wehrleute sicherten die Einsatzstelle mit Warnschildern.

Einige Zeit später ist die Feuerwehr ein weiteres Mal zur Tunnelstraße, Höhe Zweckeler Markt, gefahren. Dort befand sich eine ungefähr 15 m² große Ölspur. Die Verursacher der Verunreinigungen konnten laut Bericht der Feuerwehr nicht ausgemacht werden.

Um einen Fehlalarm handelte es sich bei einer Alarmierung am Samstag (4. Februar) gegen 0.40 Uhr an der Bottroper Straße. Die Einsatzkräfte rückten zu einer automatischen Brandmeldung in einem Gewerbebetrieb aus. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Brandmeldeanlage konnte zurückgestellt werden.

