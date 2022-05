In der Regel wird alle fünf Jahre ein neuer NRW-Landtag gewählt. Aus welchen Abgeordneten sich das Parlament zusammensetzt, erklären wir im Video.

NRW-Landtagswahlen 2022: So entsteht das neue Parlament

NRW-Landtagswahlen 2022: So entsteht das neue Parlament

Landtagswahl NRW-Landtagswahl 2022 in Gladbeck – die Ergebnisse

Gladbeck. Wie haben die Menschen aus Gladbeck bei der NRW-Landtagswahl 2022 abgestimmt? Die Ergebnisse der Wahl finden Sie hier im Überblick.

Stichtag 15. Mai – dann wählt NRW einen neuen Landtag. Wie hat Gladbeck abgestimmt? Die Ergebnisse der NRW-Landtagswahl 2022 in Gladbeck finden Sie am Wahlabend hier.

Lesen Sie auch: Kandidaten, Programme, Newsticker – Informationen zur Landtagswahl in Gladbeck

Bei der Landtagswahl werden entweder direkt im jeweiligen Wahllokal oder per Briefwahl zwei Stimmen abgegeben, die Erst- und die Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet, welche Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis in den Landtag einziehen. Die Zweitstimme zählt für die jeweiligen Parteien und bestimmt damit am Ende die Sitzverteilung im 18. NRW-Landtag.

NRW-Landtagswahl 2022 in Gladbeck – die Ergebnisse im Überblick

An dieser Stelle lesen Sie am Wahlabend, wem die Gladbeckerinnen und Gladbecker ihre Zweitstimme gegeben haben.

Welche Kandidaten konnten den Wahlkreis in Gladbeck für sich entscheiden? Am Wahlabend sehen Sie in dieser Übersicht die Ergebnisse der Erststimmen, nachdem alle Wahllokale im Wahlkreis ihre Stimmen ausgezählt und gemeldet haben.

Weitere Texte zur Landtagswahl in NRW lesen Sie hier:

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck