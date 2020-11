Gladbeck. Der Trödelmarkt an der Möllerstraße ermöglichte bislang mit strengen Corona-Maßnahmen sicheren Einkauf. Kritik an Marktschließung im November.

In Corona-Zeiten wollen Viele möglichst sicher einkaufen, das gilt auch fürs Trödeln. Der Trödel- und Verbrauchermarkt an der Möllerstraße ermöglicht mit Maskenpflicht und Abstandsregeln einen entspannten und sicheren Bummel. Auf dem vergleichsweise kleinen Markt achten Marktmeister, Händler und Besucher gegenseitig auf die Einhaltung dieser Regeln. Dass der Trödelmarkt auf dem Gelände des Landgasthauses Pieper aufgrund des Teil-Lockdowns nun zunächst vier Wochen schließen muss, können nicht alle Besucher und Händler nachvollziehen.

Viele Gladbecker nutzen regelmäßig die Gelegenheit, um über den Flohmarkt am Landgasthaus zu bummeln. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Wo sonst bis zu 50 Verkäufer ihre Stände aufbauen, können derzeit coronabedingt je nach Standgröße maximal noch 25 bis 30 Trödler und Kleinhändler ihre Waren anbieten. Marktmeister Josef Eis kann mit dieser Entzerrung weitestgehend Gruppenbildungen vermeiden und damit die Abstände zwischen Personen gewähren. „Manchmal wird es vorn am Tor etwas enger, aber da haben auch besonders die Händler ein Auge drauf und sprechen die Leute an. Die große Mehrheit weiß, was unsere Maßnahmen bedeuten und hält sich auch daran“, so Eis. Uneinsichtige Maskenverweigerer oder Personen, die die Abstandsregeln nach Ermahnung nicht einhalten, verweist Eis des Marktes. „Die Gesundheit geht nun mal vor. Wir achten hier alle aufeinander“, betont der Marktmeister.

Ware und Hände werden regelmäßig desinfiziert

Diese Haltung bestätigt auch Trödlerin Conni, die ihren Stand in der Nähe des Eingangs aufgebaut hat. „Hier draußen an der frischen Luft, mit dem Tisch vor mir als Abstandshalter habe ich keine Bedenken. Das Trödeln macht mir einfach Spaß und gerade hier auf dem Markt kennt man sich und will die anderen nicht gefährden“, erklärt die Gladbeckerin. Dass Ware und Hände regelmäßig desinfiziert werden, ist für Conni selbstverständlich und auch die Schließung des Marktes im November kann sie nachvollziehen: „Es ist wichtig, dass die Zahlen wieder runtergehen, die Gesundheit steht immer an erster Stelle.“

Keine Platzprobleme auf dem Gelände Wenn zu viele Besucher auf dem Marktgelände an der Möllerstraße sind und Abstände nicht mehr eingehalten werden können, schreitet Josef Eis ein und reguliert den Zugang zum Markt. „Bisher war das aber nicht nötig. Wir haben hier ja eher einen kleinen Markt und die Leute verteilen sich gut“, so der Marktmeister. Wie viele Kunden zum Trödelmarkt an der Soccer-Arena kommen, sei aber auch immer wetterabhängig. „In der kalten und nassen Jahreszeit ist es sowieso eher leerer auf den Märkten“, ergänzt der langjährige Trödler Frank.

Einige Marktgänger nutzen diesen letzten Samstag noch mal gezielt, um zu stöbern, bevor der Markt fürs Erste schließen muss. „Das ist wie moderne Schatzsuche. Es ist immer sehr nett hier und wir wollten die quasi letzte Gelegenheit für den Besuch nutzen“, so Besucherin Monika. Wie die Rentforterin ist auch Mike Menzel vom Hygienekonzept des Marktes überzeugt. Der kleine Markt sei nicht überladen und auch die Abstände zwischen den Kunden könne man hier gut einhalten. „Die Maßnahmen sind auf jeden Fall gut umgesetzt. Bisher habe ich auch noch keine Verstöße gesehen“, bemerkt der Gladbecker. Dass der Markt nun geschlossen wird, sei zwar schade, aber „irgendwo muss man ja anfangen.“

Das Messen mit zweierlei Maß bei der Corona-Verordnung ist unfair

Eine kritischere Haltung hat da Standbetreiber Frank, der als langjähriger Trödler auch die Interessen der Händler im Blick hat. Unfair sei das Messen mit zweierlei Maß: „Wir müssen schließen, aber die Innenstädte oder Einkaufszentren, wo der Zustrom nicht reguliert wird, bleiben offen. Wochenmärkte als Outdoor-Alternative zum Supermarkt sind erlaubt, aber wir hier draußen müssen trotz Hygienekonzept und Einhaltung der Regeln mit unseren Ständen zuhause bleiben“, kritisiert der Händler. Sein schwacher Trost: „Wenn man gut haushaltet kommt man auch als Gewerblicher wie ich gut durch den November und ich bin auch optimistisch, dass wir in vier Wochen hier wieder stehen“, beurteilt der Recklinghäuser.

Dabei sei vor allem der Flohmarkt an der Möllerstraße besonders. Da er nicht überladen ist und immer wieder die gleichen Händler und Kunden vorbeikommen, habe man ein anderes Verhältnis zueinander. „Wenn ich die anderen kenne, verhalte ich mich ja auch vorsichtiger, um niemanden zu gefährden. Aber sowas wird in den aktuellen Corona-Verordnungen ja nicht bedacht“, bemängelt Händler Frank.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++